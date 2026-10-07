Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

07 октября, 08:51

Происшествия

Число погибших при нападении на конвой ФСИН в Кабардино-Балкарии выросло до 2 человек

Фото: MAX/"Следком"

Один из сотрудников ФСИН, который получил ранения при нападении в спецвагоне в Кабардино-Балкарии, скончался в больнице. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Таким образом, число погибших сотрудников ФСИН в результате инцидента достигло двух. Руководство ведомства выразило соболезнования родным погибшего. Его семье будет оказана необходимая помощь.

Один из заключенных попытался сбежать во время этапирования и напал на сотрудника ФСИН 2 октября. Инцидент произошел в поезде, следовавшем по маршруту Владикавказ – Адлер.

Предварительно, установлено, что злоумышленник завладел огнестрельным оружием одного из конвоиров, после чего открыл огонь по сотрудникам ФСИН. В результате один сотрудник погиб, еще трое получили ранения различной степени тяжести. Заключенного ликвидировали ответным огнем правоохранителей.

По данным СМИ, среди гражданских лиц пострадавших не было. При этом произошедшее не связывают с бунтом. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудника полиции, хищении огнестрельного оружия и дезорганизации учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества.

Читайте также


происшествиярегионы

Столичных подростков за деньги учат ухаживать за родителями

Задания тренируют не столько аккуратность, сколько эмпатию, заботу о близких и ответственность

Читать
закрыть

Из-за чего судятся москвичи во время развода?

Бракоразводные процессы все чаще превращаются в затяжные конфликты без правил

Бывшие супруги судятся из-за детских кроватей, требуют вернуть деньги за операцию на грудь

Читать
закрыть

Зачем детей россиян вовлекают в терроризм и экстремизм?

Дети являются самыми желанными целями для террористов, поскольку вовлечь их гораздо проще

Подростки не получают приглашений в деструктивные сообщества или чаты, они находят их сами

Читать
закрыть

Волонтеры спасли собак из "концлагеря" для животных в Калуге

Измученным животным приходилось жить в стесненных обстоятельствах и есть друг друга

Читать
закрыть

Чем опасны популярные в Сети жидкие виниры?

Содержащийся в таких продуктах папаин разрушает большое количество органических соединений

После использования таких средств важно прополоскать рот

Читать
закрыть

Как не сойти с ума в квартире-студии?

Живя вдвоем, стоит договориться о праве на уединение

Также нужен ритуал завершения дня

Читать
закрыть

Сколько стоит новогодний корпоратив в Москве в 2026 году?

Аренда самой площадки может варьироваться от 50 до 100 тысяч рублей

Читать
закрыть

Алабай Джек 4 года находился в неволе под Люберцами

В клетке у Джека лежали куски протухшего мяса и ведро с застоявшейся зеленой водой

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика