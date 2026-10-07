Число погибших при нападении на конвой ФСИН в Кабардино-Балкарии выросло до 2 человек

Фото: MAX/"Следком"

Один из сотрудников ФСИН, который получил ранения при нападении в спецвагоне в Кабардино-Балкарии, скончался в больнице. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Таким образом, число погибших сотрудников ФСИН в результате инцидента достигло двух. Руководство ведомства выразило соболезнования родным погибшего. Его семье будет оказана необходимая помощь.

Один из заключенных попытался сбежать во время этапирования и напал на сотрудника ФСИН 2 октября. Инцидент произошел в поезде, следовавшем по маршруту Владикавказ – Адлер.

Предварительно, установлено, что злоумышленник завладел огнестрельным оружием одного из конвоиров, после чего открыл огонь по сотрудникам ФСИН. В результате один сотрудник погиб, еще трое получили ранения различной степени тяжести. Заключенного ликвидировали ответным огнем правоохранителей.

По данным СМИ, среди гражданских лиц пострадавших не было. При этом произошедшее не связывают с бунтом. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудника полиции, хищении огнестрельного оружия и дезорганизации учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества.

