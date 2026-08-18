Число пострадавших при атаке БПЛА на остановку в Энергодаре выросло до 17

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Число пострадавших в результате удара БПЛА вблизи остановки общественного транспорта в Энергодаре увеличилось до 17 человек. Об этом сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий в МАХ.

Он уточнил, что состояние трех человек оценивается как средней степени тяжести, у остальных – удовлетворительное.

Украинский БПЛА нанес удар в Энергодаре 17 августа. В этот момент люди на остановке ожидали автобуса, чтобы доехать до работы. В результате погиб один человек.

Балицкий назвал произошедшее террористическим актом, "оправдание которому могут найти только умалишенные киевские нацисты".

По факту случившегося Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте. Следователи установят все обстоятельства случившегося.

