Силы ПВО за ночь сбили 311 украинских беспилотников над регионами России

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Средства ПВО сбили 311 украинских беспилотников над территорией России за ночь 7 октября. Об этом сообщили в Минобороны РФ в MAX.

По данным ведомства, БПЛА ликвидировали над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Тульской, Орловской, Липецкой, Воронежской, Смоленской, Тамбовской, Калужской, Саратовской, Самарской, Пензенской, Ростовской, Волгоградской областей, а также над Пермским краем, Республикой Крым и над акваториями Черного и Азовского морей.

За 6 октября силы ПВО сбили 110 украинских беспилотников над регионами РФ. Перехват и уничтожение целей происходили в период с 08:00 до 20:00. Дроны нейтрализовали над Белгородской, Брянской, Курской, Тульской, Рязанской, Орловской, Липецкой и Ростовской областями, а также над Московским регионом и Крымом.

Кроме того, в ночь на 6 октября украинские вооруженные формирования с применением БПЛА атаковали жилые дома, хозяйственные постройки и автомобили в нескольких населенных пунктах Подмосковья. В результате погибли два человека в поселке Радумля Солнечногорского округа и Домодедове.