19 августа, 08:40Происшествия
Два российских моряка умерли на судне в Китае при неизвестных обстоятельствах
Фото: 123RF.com/dd2020
Два члена экипажа судна компании "Островной краб" умерли на судне в Китае при невыясненных обстоятельствах. Их тела вскоре отправят в Россию, рассказали РИА Новости в Сахалинском областном союзе организаций профсоюзов.
При этом, по информации телеканала РЕН ТВ, на судне погибли четыре человека. Жена одного из них рассказала, что ей сообщили о возможной смерти мужа от жары в каюте: в тот день температура воздуха на улице составляла 38–42 градуса. По словам женщины, остальные три смерти произошли в течение недели.
Представитель компании назвал случившееся несчастным случаем и предлагал кремировать погибшего в КНР без вскрытия, однако родственники отказались. Полиция передала информацию в Следственный комитет России.
"В настоящее время ожидается доставка тел погибших моряков на родину для проведения необходимой экспертизы и дальнейшего расследования", – сказал представитель профсоюза, уточнив, что организация выясняет причины случившегося.
При этом известно, что корабль приписан к порту Малокурильское на острове Шикотан, а в Китае он проходил ремонт.
Ранее 38-летний россиянин умер во время возвращения из командировки в Эфиопии. Трагедия произошла в транзитной зоне аэропорта города Аддис-Абебы, где командированные ожидали пересадки на рейс до Москвы. В какой-то момент мужчине стало плохо. Прибывшие врачи пытались его реанимировать, однако спасти не удалось.