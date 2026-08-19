Ростех передал ВС России новую партию ЗРПК с гиперзвуковыми ракетами

Фото: МАХ/"Ростех"

Предприятие госкорпорации "Ростех" поставило Минобороны России очередную партию зенитных ракетно-пушечных комплексов (ЗРПК) "Панцирь-С" и стационарных зенитных ракетных комплексов "Панцирь-СМД", оснащенных гиперзвуковыми ракетами. Об этом сообщает News.ru со ссылкой на сайт корпорации.

Техника успешно прошла все необходимые испытания и была принята представителями военной приемки, отметили в холдинге "Высокоточные комплексы".

С начала СВО поставки вооружения, военной и специальной техники (ВВСТ) выросли в 5 раз, а средств поражения – в 12 раз. Замминистра обороны Александр Санчик отметил, что для безопасности на основных логистических маршрутах в зоне спецоперации было оборудовано более 1,8 тысячи километров антидроновых коридоров. Из этого объема свыше 800 километров создано в этом году.

Обеспечение передовых подразделений ведется с использованием грузовых квадрокоптеров, наземных роботизированных платформ, мотовездеходов, багги и мотоциклов, добавил он.