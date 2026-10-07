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07 октября, 12:45

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ВОЗ: более 170 миллионов детей и подростков в мире страдают ожирением

Названо число страдающих ожирением детей и подростков в мире

Фото: 123RF.com/yacobchuk

Более 170 миллионов детей и подростков в мире страдают от ожирения. Об этом говорится в пресс-релизе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

По данным организации, в 2024 году этот диагноз поставили 70 миллионам детей в возрасте от 5 до 9 лет и 100 миллионам подростков от 10 до 19 лет. Распространяемость этого заболевания в данной возрастной группе увеличилась в четыре раза с 1990 года – с 2 до 8%.

"Профилактика и лечение ожирения имеют важное значение для защиты физического и психического здоровья детей и подростков, а также для поддержания их здорового роста, образования, социального благополучия и качества жизни", – добавили в ВОЗ.

В организации в рамках профилактики посоветовали физическую активность, здоровую диету и формирование новых привычек. При этом для детей от 0 до 9 лет не рекомендуются фармакологическое лечение, бариатрическая хирургия – операции по снижению веса, изменяющие желудок или пищеварительный тракт, – или устройства для снижения веса.

В ВОЗ также подчеркнули, что с помощью одного лечения остановить рост возникновения ожирения невозможно. Страны призвали принимать меры и стратегии, которые позволят сделать здоровое питание и физическую активность более доступными и недорогими.

К таким мерам относятся нормативно-правовые шаги, налоговые схемы, а также действия в сферах образования, градостроительства, транспорта и социальной защиты, заключили в организации.

Ожирение является сложным хроническим заболеванием и одним из основных факторов развития неинфекционных болезней, включая сердечно-сосудистые заболевания, диабет второго типа и некоторые виды онкологии. Кроме того, оно также способствует ухудшению результатов лечения пациентов с инфекционными заболеваниями.

Ранее директор НМИЦ эндокринологии имени академика И. И. Дедова Минздрава России, академик РАН Наталья Мокрышева заявила, что избыточный вес и ожирение увеличивают риск развития как минимум 13 видов рака. По ее словам, проблема этого заболевания вышла за пределы медицинского сообщества и не является косметической.

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