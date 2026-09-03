Депутат Соломатина призвала ввести бесплатное питание в школах для борьбы с ожирением

Эндокринологи России предложили термин "сверхожирение" для пациентов с индексом массы тела (ИМТ) выше 50 килограммов на квадратный метр. Он вошел в проект новых клинических рекомендаций. Что это означает, разбиралась Москва 24.

Реальный диагноз

В России может появиться официальный термин "сверхожирение". Его будут применять к людям с индексом массы тела от 50 килограммов на квадратный метр, следует из проекта клинических рекомендаций по лечению лишнего веса у взрослых, разработанного Российским обществом эндокринологов.

В документе специалисты ставят несколько задач: снизить вес до уровня, безопасного для здоровья, облегчить течение болезней, связанных с ожирением, удержать результат и повысить качество жизни.

Оптимальная стратегия – потеря 5–10% массы тела в течение 3–6 месяцев. Достигнутый результат важно удерживать минимум год. Для пациентов с ИМТ выше 35 нужно ориентироваться на более значительное снижение – 15–20% и выше.

Также предполагается, что операции по снижению веса окажутся более доступными. В частности, их будут делать пациентам до 70 лет включительно, в то время как раньше возрастной порог достигал 60 лет.

Согласно документу, эндоскопическая гастропластика для уменьшения объема желудка в целом должна быть показана с ИМТ 35–40. Решение о проведении операции принимается, если у пациента есть сопутствующие заболевания на фоне ожирения или если другие методы лечения не дают эффекта. Перед процедурой пациентам рекомендуется снизить массу тела не менее чем на 5%.

Если же у человека исключили вторичные причины патологии, ему рекомендуют посетить психиатра или клинического психолога. Важно, чтобы специалист имел опыт работы с соматическими и психосоматическими нарушениями.

Пищевые привычки

Фото: Агентство "Москва"/Василий Кузьмиченок

По словам директора Национального медицинского исследовательского центра эндокринологии имени академика И. И. Дедова Минздрава России Натальи Мокрышевой, каждый третий россиянин страдает ожирением, столько же имеют избыточный вес, хотя официально в стране зарегистрировано не более 3 миллионов с патологией.

Чтобы предотвратить рост числа таких пациентов, в частности столкнувшихся со сверхожирением, требуется решать проблему с помощью системного подхода, отметила в разговоре с Москвой 24 зампред комитета Госдумы по охране здоровья Татьяна Соломатина.





Татьяна Соломатина зампред комитета Госдумы по охране здоровья Одним из ключевых направлений является воспитание и формирование привычек здорового питания с детства. Государство должно обеспечить условия для этого. В настоящее время ученики 1–4-х классов государственных и муниципальных школ имеют право на бесплатное горячее питание не реже одного раза в день. То есть разрабатывается специальное меню с расчетом калорийности, содержания белков, жиров и углеводов. Однако такую практику следует распространить на всех школьников вплоть до 11-го класса, поскольку пищевые привычки закладываются в детстве.

Парламентарий отметила, что важны также просветительская работа и диспансеризация.

"Эта болезнь может иметь различные причины. Иногда она связана с неправильным питанием, в других случаях – с эндокринными нарушениями или проблемами пищеварения", – предупредила Соломатина.

Диспансеризация позволяет определить характер ожирения и назначить правильное лечение, заключила она.

При этом определить, есть ли проблема с лишним весом, можно самостоятельно. Главное – вычислить свой индекс массы тела, объяснила Москве 24 врач-диетолог, кандидат медицинских наук Дарья Русакова.

Она подчеркнула, что ИМТ менее 18,5 обозначает дефицит, от 18,5 до 24,9 – норму, а значения от 25 до 29,9 – избыточную массу тела. Далее следует ожирение первой степени, при котором индекс составляет от 30 до 34,9. Это уже не просто избыточный вес, а полноценное заболевание, предупредила врач.

"Вторая степень диагностируется при индексе массы тела от 35 до 39,9. Третья – при ИМТ более 40, что соответствует морбидному (тяжелому) ожирению", – рассказала эксперт.

Показатель рассчитывается по простой формуле: вес в килограммах, деленный на рост в метрах в квадрате. Например: 70 килограммов при росте 170 сантиметров будет 70 / (1,7 × 1,7) = 24,2.





Дарья Русакова врач-диетолог, кандидат медицинских наук В последние десятилетия действительно наблюдается рост заболеваемости, особенно морбидных форм. Это тяжелое течение, которое, как и сверхожирение, требует комплексного подхода: медикаментозной терапии, бариатрической хирургии и лечения сопутствующих патологий (болезней сердца и сосудов, дыхательной недостаточности, обменных нарушений).

По словам Русаковой, точных данных по сверхожирению пока нет, такие случаи встречаются нечасто. Однако их количество постепенно растет – на фоне того, что в целом по стране все больше людей страдает от лишнего веса. Кроме того, чаще сверхожирение диагностируется у пациентов с длительным течением заболевания, генетической предрасположенностью и различными расстройствами пищевого поведения.

Комплексный подход

Дарья Русакова уточнила, что основная причина проблемы – хронический энергетический дисбаланс, при котором потребление калорий значительно превышает их расход. Это связано с нерациональным питанием, низкой физической активностью и психологическими моментами: эмоциональным перееданием, стрессом, депрессией.

Специалист также разъяснила, что развитию заболевания способствует сочетание нескольких факторов. К вторичным, но значимым причинам относятся эндокринные нарушения (снижение функции щитовидной железы, синдром поликистозных яичников у женщин), генетические нарушения, а также прием некоторых лекарственных препаратов, влияющих на метаболизм и гормональный фон.





Дарья Русакова врач-диетолог, кандидат медицинских наук Значительный избыточный вес негативно влияет на многие органы и системы. Главным образом страдает сердечно-сосудистая: у пациентов отмечаются повышенное артериальное давление, ишемическая болезнь сердца, сердечная недостаточность. В запущенных случаях поражается дыхательная система. Развивается синдром обструктивного апноэ сна (остановки дыхания), хроническая гипоксия и дыхательная недостаточность. Нарушается работа эндокринной системы.

Также врач отметила, что опорно-двигательный аппарат не справляется с нагрузкой: быстрее изнашиваются суставы, появляются артрозы, боли, деформации и ограничение подвижности, возрастает риск травм. В печени накапливается жир, что приводит к неалкогольной жировой болезни печени и повышает вероятность цирроза.

По словам Русаковой, репродуктивная система также страдает: нарушается менструальный цикл, развивается бесплодие, у мужчин – эректильная дисфункция. Несбалансированное питание ослабляет иммунитет, повышая риск инфекций и замедляя восстановление после болезней.





Дарья Русакова врач-диетолог, кандидат медицинских наук Распознать начинающееся ожирение можно не только по набору веса. Увеличение объемов тела заметно по одежде, даже если человек не пользуется весами. Появляются быстрая утомляемость, одышка при ходьбе и трудности с привычной физической активностью. При резком наборе массы возможны растяжки (стрии), потемнение кожных складок (при инсулинорезистентности), акне (при гормональных нарушениях). Психоэмоциональные признаки включают неустойчивый фон настроения, раздражительность и социальную изоляцию.

В таких случаях лабораторные анализы часто показывают повышенный уровень сахара, инсулина, холестерина и триглицеридов. Также могут наблюдаться ночное апноэ, дневная сонливость, храп и учащенное ночное мочеиспускание. Даже при отсутствии явных жалоб и индексе массы тела менее 30 избыточная масса тела является поводом для обращения к врачу, порекомендовала она.

Для профилактики ожирения рекомендуется внимательно относиться к питанию, а именно ограничивать простые углеводы, увеличивать долю овощей, фруктов и цельнозерновых продуктов. Также соблюдать режим и потреблять достаточное количество белка с учетом роста, веса и физических потребностей.

"Белок обеспечивает сытость и поддерживает обмен веществ. Рацион, состоящий в основном из углеводов, со временем снижает метаболизм и способствует прогрессированию ожирения. Обязательна посильная физическая активность, регулярное взвешивание, контроль окружности талии и бедер", – рассказала специалист.

Русакова предупредила, что также важно следить за качеством и продолжительностью сна: не менее 7 часов в сутки, поскольку недосып повышает риск набора веса. Необходимо регулярно проходить медицинские осмотры, контролировать уровень сахара, холестерина, артериальное давление и другие показатели.

