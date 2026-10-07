Суд в Москве арестовал юношу, который в обнаженном виде спрыгнул на пути метро

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Мировой судья судебного участка № 28 района Царицыно арестовал 18-летнего Даниила Медведкова, который в обнаженном виде спрыгнул на пути станции метро "Царицыно". Об этом сообщила пресс-служба суда.

По данным инстанции, инцидент произошел вечером 2 октября. Молодой человек, находясь на платформе станции метро "Царицыно" без одежды, намеренно спрыгнул на основание жесткого пути, прошелся по нему, после чего забрался обратно на платформу, где его задержали сотрудники полиции.

Суд рассмотрел дело об административном правонарушении по части 3 статьи 11.15.1 КоАП РФ ("Нарушение требований в области транспортной безопасности"). Нарушителю назначено наказание в виде административного ареста на девять суток.

Ранее правоохранители задержали мужчину, который пытался скрыться в тоннеле столичного метро. Чтобы догнать беглеца, полицейским пришлось преодолеть шесть километров. Погоня продолжалась более 1,5 часа. В это время движение поездов на участке осуществлялось с увеличенными интервалами.