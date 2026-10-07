Нобелевскую премию по химии 2026 года получили Анри Каган и Кенсо Соаи

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Нобелевскую премию 2026 года по химии получили ученые Анри Каган и Кэндзо Соаи. Об этом сообщил Нобелевский комитет в Стокгольме.

Награда присуждена за открытие нелинейных эффектов и автокатализа в асимметричном органическом синтезе.

Ранее Нобелевскую премию по физике за 2026 год получил ученый Фрэнсис Халсен за "неуловимые частицы из космоса". Награда присуждена "за решающий вклад в создание нейтринной обсерватории IceCube и открытие нейтрино высоких энергий астрофизического происхождения".

До этого Нобелевскую премию по физиологии и медицине присудили за открытия, связанные со светоуправляемыми ионными каналами и развитием оптогенетики. Лауреатами 2026 года стали ученые Карл Дейссерот, Георг Нагель и Петер Хегеман.

