Гроза и кратковременный дождь ожидаются в Москве 19 августа

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Облачная погода с прояснениями, гроза и кратковременный дождь ожидаются в Москве в среду, 19 августа. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

Температура воздуха днем в столице будет в пределах от 20 до 22 градусов, в Подмосковье – от 19 до 24 градусов.

Южный и юго-западный ветер будет дуть со скоростью 7–12 метров в секунду. При грозе порывы ветра могут достигать до 17 метров в секунду. Атмосферное давление составит 741 миллиметр ртутного столба.

При этом к выходным температура воздуха в столице после прохладной середины недели повысится. В частности, ночью в среду и четверг, 19 и 20 августа, ожидается от 9 до 11 градусов, что примерно на градус ниже климатической нормы. Однако уже в пятницу, 21-го числа, воздух прогреется до 23 градусов, а в субботу, 22 августа, – до 25 градусов.