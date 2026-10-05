Продавцов табака в РФ начнут лишать лицензий за продажу сигарет несовершеннолетним

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Российский кабмин увеличил список причин для аннулирования лицензии на продажу табачной и никотинсодержащей продукции. Соответствующее постановление размещено на портале опубликования правовых актов.

Документ позволяет скорректировать правила отзыва лицензий по вердикту контрольного органа. Если ранее они затрагивали в основном производителей и импортеров, то теперь требования коснулись и розничную, и развозную торговлю. Это связано с введением лицензирования данных видов деятельности с 1 марта 2027 года.

Одним из новых оснований для аннулирования лицензии станет нарушение запрета на реализацию табачной продукции детям, которым не исполнилось 18 лет. Решение об отзыве будет приниматься после подтверждения нарушения, в том числе по соответствующей статье Кодекса об административных правонарушениях.

Кроме того, лицензии будут отзывать при постоянных нарушениях ограничений, установленных законом об охране здоровья граждан. Речь идет о случаях, когда нарушения фиксируются более 2 раз в течение календарного года.

В числе оснований для отзыва лицензий будут и уже действующие для производителей и импортеров нормы: оборот продукции без маркировки, непередача данных в государственную систему мониторинга, а также незаконное применение товарных знаков и запатентованных решений после вступления в силу соответствующего решения суда.

Для розничной и развозной торговли отдельно указано, что несоблюдение лицензионных правил, установленных законом о госрегулировании производства и оборота табачных изделий, также будет основанием для аннулирования лицензии. Решение об отзыве будет передано в лицензирующий орган в срок не позднее 3 рабочих дней.

Постановление вступает в силу с 1 марта 2027 года. Часть положений, касающихся отдельных видов нарушений и направления решений через систему мониторинга, будет применяться с 1 сентября 2027 года, а еще ряд норм – с 1 марта 2028 года.

Ранее зампред Всемирного русского народного собора Михаил Иванов призвал ужесточить контроль за продажей табачной продукции и на федеральном уровне запретить ее отпуск после 21:00. Он пояснил, что это защитит молодежь и снизит общий уровень курения.

Иванов также выступил за расширение запретной зоны по продаже табака на все места массового скопления людей: парки, скверы, набережные, места у спортивных и культурных центров.

