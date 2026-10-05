В Москве пройдет ярмарка трудоустройства для участников СВО и членов их семей

Фото: пресс-служба департамента труда и социальной защиты населения города Москвы

В центре "Профессии будущего" в Печатниках состоится ярмарка трудоустройства для участников спецоперации и членов их семей. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Мероприятие пройдет 7 октября в 11:00, для участия необходима предварительная регистрация. Для соискателей подготовили более 1,5 тысячи предложений от 34 столичных компаний.

"На ярмарке трудоустройства участники СВО и члены их семей смогут напрямую пообщаться с работодателями и найти подходящую вакансию. Для этого на одной площадке мы регулярно собираем ведущие компании из разных экономических отраслей – от авиации до строительства", – отметил руководитель службы занятости населения Москвы и центра "Профессии будущего" Андрей Тарасов.

По его словам, самыми высокооплачиваемыми вакансиями станут главный инженер проекта с доходом более 300 тысяч рублей и инженер-электрик с зарплатой около 230 тысяч рублей. Также в списке востребованных профессий – инженеры-технологи, программисты, специалисты по закупкам и машинисты электропоездов.

Помимо этого, посетители смогут получить персональные консультации карьерных наставников. Специалисты помогут подобрать подходящую профессию, составить резюме и подготовиться к собеседованию с конкретными работодателями.

Среди работодателей – ООО "Восточная горнорудная компания", Московский автомобильный завод "Москвич", концерн "Автоматика", АО "Гринатом", Большой московский цирк на проспекте Вернадского, ПАО "Россети Московский регион", ПАО "МОЭК", аэропорт Внуково, Центр управления городской аэромобильностью, ООО "БАС Глори Эйр", Московский метрополитен, ОАО "Российские железные дороги", ГУП "Мосгортранс", ФГБУ "Автобаза № 2" управления делами президента РФ и автокомбинат "Мосавтосантранс".

Для желающих сменить специальность или повысить квалификацию доступны 75 программ обучения по востребованным направлениям.

"Это поможет адаптировать боевой и гражданский опыт под требования современного рынка труда", – добавил Тарасов.

Кроме того, для гостей проведут тренинг "Подработка", на котором расскажут, как выбрать надежного работодателя и не столкнуться с мошенниками, на что обратить внимание перед началом сотрудничества. Помимо этого, участники узнают, почему временная занятость стала частью современной жизни, какие возможности она открывает и где искать такие варианты заработка. При необходимости посетителям помогут подобрать программу по краткосрочному обучению.

Ранее стало известно, что сварщики, газорезчики, токари, фрезеровщики и операторы станков с ЧПУ являются наиболее востребованными в России. До 2032 года российской экономике необходимо около 290 тысяч представителей этих профессий.

