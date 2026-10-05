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05 октября, 08:54

Общество

До 14 градусов тепла и небольшие дожди ожидаются в столице 5 октября

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Небольшие дожди и до 14 градусов ожидаются в Москве в понедельник, 5 октября. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

На погоду в столичном регионе повлияет теплый сектор далекого североатлантического циклона. Ожидается преимущественно облачная погода.

"В такой ситуации, после 3 холодных дней, температурный фон начнет расти и показания термометров слегка превысят рамки климата", – написал Леус в своем телеграм-канале.

В Подмосковье ожидается 10–15 градусов. Ветер будет юго-западным, со скоростью 3–8 метров в секунду. Атмосферное давление понизится и составит 746 миллиметров ртутного столба. Такие показатели являются близкими к норме.

Ранее стало известно, что минувший сентябрь в Москве занял четвертое место в списке самых теплых в XXI веке. Месяц был теплым и сухим. Он финишировал со среднемесячной температурой 14,1 градуса, что на 2,1 градуса выше климатической нормы.

До 15 градусов прогреется воздух в Москве 5 октября

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