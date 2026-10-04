Станция метро "Чистые пруды" работает штатно после задымления

Фото: телеграм-канал "Дептранс. Оперативно"

Движение поездов на Сокольнической линии столичного метро осуществляется в соответствии с графиком, станция "Чистые пруды" работает в штатном режиме. Об этом сообщил столичный Дептранс.

По данным департамента, на станции было зафиксировано задымление. Специалисты метрополитена оперативно отреагировали на ситуацию – переключили вентиляционные шахты в режим дымоудаления и провели осмотр устройств.

Угрозы безопасности пассажиров и движению составов нет. Причины инцидента установит специальная комиссия.

Ранее на станции "Тульская" Серпуховско-Тимирязевской линии метро произошло задымление в вагоне поезда "Ока". Сотрудники метрополитена взяли ситуацию под контроль. Угрозы для пассажиров задымление не представляло.