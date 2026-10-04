Аэропорты Внуково и Домодедово обслуживают рейсы по согласованию

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Столичные аэропорты Внуково и Домодедово принимают и отправляют рейсы по согласованию с соответствующими органами. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.

Это связано с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагаваней, пояснили в ведомстве. Меры были приняты для обеспечения безопасности полетов.

Пассажиров предупредили о возможных корректировках в расписании рейсов. Актуальное расписание полетов можно уточнить с помощью онлайн-табло аэропортов.

Ранее Сергей Собянин сообщал о 14 сбитых беспилотниках на подлете к Москве. В воскресенье, 4 октября, средства ПВО Минобороны РФ уничтожили сначала девять вражеских дронов, а затем еще пять.