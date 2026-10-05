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05 октября, 08:32

Общество

Burger King закрыл два ресторана во Владивостоке из-за поведения персонала

Фото: 123RF.com/4045qd

Burger King остановил работу двух ресторанов во Владивостоке, работавших по франшизе, после публикации видеозаписей, на которых персонал нарушал санитарные нормы. Об этом сообщили в в официальном сообществе ресторана в социальной сети "ВКонтакте"..

В интернете распространились кадры, снятые на кухне ресторана на улице Семеновской, доме 12. Компания заявила, что происходящее на записи неприемлемо и прямо противоречит обязательным для всех ресторанов сети стандартам безопасности, гигиены и качества. Burger King принес извинения гостям.

Ресторан на Семеновской работал как франшиза. После инцидента компания приостановила поставки продукции в оба ресторана франчайзи во Владивостоке, что привело к прекращению работы точек на улице Семеновской, доме 12 (ТЦ "Родина") и на улице Светланской, доме 56.

Франчайзи был отключен от корпоративных систем и утратил возможность продаж под брендом Burger King. Компания перевела ситуацию в правовое поле, чтобы привлечь франчайзи к ответственности и окончательно прекратить его деятельность под брендом. Сотрудничество с этим франчайзи возобновляться не будет.

После произошедшего управление Роспотребнадзора по Приморскому краю направило запросы представителям сети Burger King, передает ТАСС. Надзорное ведомство пояснило, что запрос направлен в адрес контролируемого лица, осуществляющего деятельность на предприятиях общественного питания Burger King во Владивостоке, а также в московский офис сети. Ситуация находится на контроле управления.

Ранее Тверской суд Москвы приостановил на 90 суток работу одного из ресторанов "Траттория Венеция". Это произошло из-за нарушения санитарно-эпидемиологических требований. Роспотребнадзор провел проверку после отравления двух несовершеннолетних посетителей. Эксперты выяснили, что продукцию в заведении в основном хранили на полу, а часть продуктов имела истекший срок годности.

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