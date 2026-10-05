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05 октября, 09:01

Общество

Путин поздравил российских педагогов с Днем учителя

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин в видеообращении поздравил всех российских педагогов с профессиональным праздником.

Путин напомнил, что в 2026 году на государственном уровне был закреплен особый статус педагога. По его словам, это отражает высокое признание миссии учителей и гарантирует им поддержку, а также новые возможности для профессионального роста.

"Мы гордимся наследием, созданным предыдущими поколениями. Гордимся свершениями наших современников", – подчеркнул глава государства.

Президент подчеркнул, что в основе любых успехов и достижений лежит труд учителя.

"Какие бы новые технологии ни приходили в школы, неизменным остается главное – личность учителя. Наше уважение и признательность за ваш каждодневный с полной отдачей труд", – добавил он, говоря о важности роли учителя.

Путин отметил, что именно педагоги учат мыслить. Кроме того, по его словам, они воспитывают характер и вдохновляют на добрые дела.

Кроме того, глава государства пожелал учителям и их родным здоровья и благополучия. Также он сообщил, что власти продолжат обновлять школы, колледжи и вузы, делая их более комфортными для преподавателей и учеников.

Ранее в преддверии Дня учителя Музей Победы представил две новые выставки, посвященные профессии педагога. В частности, выставка "Подвиг учителя" расскажет о педагогах в годы Великой Отечественной войны. Экспозиция "Доживем до понедельника" – о жизни школы в послевоенное время.

Обе экспозиции демонстрируют образы учителей, которые стали нравственными ориентирами для молодежи, а также подчеркивают ответственность, которую несет в себе профессия.

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