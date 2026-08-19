Ограничения сняты в аэропортах Домодедово и Жуковский

Фото: Агентство "Москва"/Пелагия Тихонова

Росавиация сняла ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропортах Домодедово и Жуковский. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Временные меры вводились для обеспечения безопасности полетов. Сейчас воздушные гавани вернулись к работе в штатном режиме.

При этом ограничения сохраняются в столичных аэропортах Внуково и Шереметьево. Воздушные гавани принимают и отправляют рейсы только после согласования с уполномоченными органами.

В Росавиации предупредили, что в расписании рейсов возможны изменения. Пассажирам рекомендовали проверять актуальную информацию на онлайн-табло воздушных гаваней.