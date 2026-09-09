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09 сентября, 14:18

Общество

Роспотребнадзор назвал стабильной эпидситуацию по гриппу и ОРВИ в Москве

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максми Мишин

Эпидемическая ситуация по гриппу и ОРВИ в Москве оценивается как стабильная. Такое заключение Роспотребнадзор сделал по итогам изучения ситуации в городе в период с 31 августа по 6 сентября, сообщает пресс-служба столичного управления ведомства.

Ранее СМИ сообщили, что в новом сезоне в России будут циркулировать обновленные варианты вируса гриппа. По прогнозам, пик заболеваемости ожидается в январе – феврале. При этом сентябрьский рост простудных заболеваний не означает начала эпидемии гриппа: в этот период чаще распространяются другие возбудители ОРВИ.

В Роспотребнадзоре указали, что грипп опасен для всех возрастных групп, в том числе для пожилых людей. Из-за ослабленного иммунитета и наличия хронических заболеваний у пенсионеров риск возникновения серьезных осложнений – пневмонии, абсцесса легкого, синуситов, отитов, менингита и других – повышается.

Основным средством профилактики гриппа в ведомстве назвали вакцинацию. В Москве можно бесплатно сделать прививку во всех поликлиниках. Кроме того, в скором времени для жителей столицы откроют 18 мобильных пунктов у станций метро, МЦК и МЦД.

Мобильные пункты будут работать без выходных и предварительной записи. Кроме того, для работающих москвичей организуют выездную вакцинацию на предприятиях, а медицинские бригады проведут прививки детям непосредственно в школах и детских садах.

Прививки от гриппа доступны детям и взрослым в столице

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