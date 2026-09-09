Почти 4,2 тыс москвичей получили новые квартиры по реновации в августе

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков​

В августе около 4,2 тысячи москвичей из 197 старых домов оформили соглашения на новые квартиры по программе реновации. Больше всего договоров заключили жители Восточного и Юго-Восточного административных округов, сообщает официальный портал мэра и правительства Москвы со ссылкой на руководителя столичного департамента городского имущества Екатерину Соловьеву.

В каждом из этих округов комфортное жилье получили почти 700 участников программы. Еще примерно по 600 москвичей заключили соглашения на квартиры в Северном и Северо-Западном округах. В остальных восьми городских единицах за месяц правообладателями нового жилья стали около 1,7 тысячи человек.

По программе реновации москвичи получают квартиры, как правило, в тех же районах, где жили раньше. Исключение составляют Троицкий и Новомосковский административные округа и Зеленоград – там переселение проходит в пределах округа. Новостройки возводят в районах с наиболее развитой инфраструктурой.

Оформить необходимые для переезда документы москвичам помогают специалисты департамента. Они консультируют горожан в центрах информирования, которые открыты на первых этажах заселяемых жилых комплексов.

Ранее заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов рассказал, что на востоке столицы квартиры по реновации получили жители свыше 230 старых домов. Соловьева добавила, что в число районов с самым большим количеством переехавших москвичей вошли Северное Измайлово, Измайлово, Перово, Гольяново и Новогиреево.

