Эксперт Наумова: игра в судоку научит легче принимать решения и четче планировать жизнь

09 сентября, 13:46Общество
Фото: depositphotos/AndreyPopov
Регулярная игра в судоку помогает легче принимать бытовые решения, планировать жизнь, а также защищает от развития деменции. Об этом Москве 24 рассказала нейропсихолог Наталья Наумова.
9 сентября отмечается Международный день судоку. По словам эксперта, популярная головоломка с числами отлично стимулирует работу мозга.
За счет этого идет сильный приток крови к префронтальным структурам головного мозга, благодаря чему улучшается функция программирования и контроля.
"Человек становится более собранным, внимательным, сконцентрированным, легче принимает решения, четче планирует день и в целом жизнь", – пояснила Наумова.
В целом регулярное занятие судоку помогает предотвратить раннее старение мозга, продлевает его молодость и служит профилактикой деменции, добавила нейропсихолог.
Также хороший эффект дает таблица Шульте, где нужно искать цифры боковым зрением. Плюс очень полезна популярная настольная игра "Доббль" на внимательность и скорость реакции, добавила Наумова.
Ранее нейропсихолог, член Союза охраны психологического здоровья человека Нина Петровская посоветовала семьям регулярно устраивать дома викторины. Это повод пообщаться, укрепить связи, а также способ прокачать память.