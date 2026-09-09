Эксперт Наумова: игра в судоку научит легче принимать решения и четче планировать жизнь

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Регулярная игра в судоку помогает легче принимать бытовые решения, планировать жизнь, а также защищает от развития деменции. Об этом Москве 24 рассказала нейропсихолог Наталья Наумова.

9 сентября отмечается Международный день судоку. По словам эксперта, популярная головоломка с числами отлично стимулирует работу мозга.





Наталья Наумова нейропсихолог Самое главное – укрепляется эмоционально-волевая сфера за счет того, что человеку при решении приходится одновременно запускать целый ряд мыслительных операций: задействовать память, внимание, логическое мышление. При этом нужно постоянно отсекать лишнее и фиксироваться на важном.

За счет этого идет сильный приток крови к префронтальным структурам головного мозга, благодаря чему улучшается функция программирования и контроля.

"Человек становится более собранным, внимательным, сконцентрированным, легче принимает решения, четче планирует день и в целом жизнь", – пояснила Наумова.

В целом регулярное занятие судоку помогает предотвратить раннее старение мозга, продлевает его молодость и служит профилактикой деменции, добавила нейропсихолог.





Наталья Наумова нейропсихолог Подобным образом, кстати, работают кроссворды, ребусы и счет в обратном порядке, когда нужно, например, от 10 тысяч отнять семерку. И так делать от каждой получившейся суммы, пока не дойдешь до самого конца.

Также хороший эффект дает таблица Шульте, где нужно искать цифры боковым зрением. Плюс очень полезна популярная настольная игра "Доббль" на внимательность и скорость реакции, добавила Наумова.

Ранее нейропсихолог, член Союза охраны психологического здоровья человека Нина Петровская посоветовала семьям регулярно устраивать дома викторины. Это повод пообщаться, укрепить связи, а также способ прокачать память.

