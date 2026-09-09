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09 сентября, 13:43

Шоу-бизнес

Николь Кидман призналась, что в детстве страдала заиканием

Фото: legion-media.com/Image Press Agency/Sipa USA

Австралийская и американская актриса Николь Кидман рассказала, что в детстве страдала от заикания, которое иногда беспокоит ее и сейчас. Об этом звезда сообщила в интервью Attitude.

По словам актрисы, в возрасте от 4 до 6 лет она часто знала, что хочет сказать, но не могла начать говорить из-за сильного волнения. Ей требовалось время, чтобы произнести слова.

Кидман отметила, что с возрастом научилась контролировать заикание. Перед началом разговора она делает небольшую паузу и обдумывает то, что хочет сказать.

Актриса связала эту особенность с застенчивостью. Она призналась, что и сейчас чувствует себя некомфортно, когда ей приходится одной заходить в переполненный ресторан или приходить на вечеринку.

"От детского заикания я постепенно избавилась, но все еще возвращаюсь к этой застенчивости", – сказала Кидман.

Ранее она призналась, что с детства влюблена в русскую литературу и "помешалась на русских". Артистка вспомнила, как читала список из 100 обязательных книг, начиная с Федора Достоевского и Льва Толстого. Летом 2018 года она побывала в Петербурге, где гуляла по местам героев "Войны и мира", каталась на катере по каналам, заходила в Исаакиевский собор и общалась с российскими звездами.

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