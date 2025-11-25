Форма поиска по сайту

Николь Кидман рассказала о своем состоянии на фоне развода

Фото: ТАСС/AP/Christophe Ena

Актриса Николь Кидман прокомментировала расторжение брака с музыкантом Китом Урбаном. В интервью Interview Magazine 58-летняя звезда Голливуда сдержанно поделилась своим состоянием.

О расставании пары стало известно в сентябре этого года, однако, по данным СМИ, супруги жили раздельно уже с начала лета. Брак Кидман и Урбана продлился 19 лет. Они поженились в июне 2006 года. За это время у пары появились две дочери – Сандей Роуз и Фейт Маргарет.

Кидман подала заявление о расторжении брака 30 сентября. В документах актриса указала причиной развода "непреодолимые разногласия". При этом источник Daily Mail выдвинул иную версию. По его данным, расставание могло произойти из-за новой возлюбленной Урбана.

"Я держусь", – прокомментировала свое состояние артистка.

Несмотря на личные трудности, Кидман недавно появилась на публичном мероприятии. Месяц назад ее заметили на гала-вечере amfAR в Далласе.

Ранее актриса Тара Рид была госпитализирована после инцидента в отеле в Роузмонте. По ее словам, она заселилась туда в субботу вечером и заказала напиток в баре. Рид заметила, что ее бокал был накрыт салфеткой, которой она не пользовалась. Актриса предположила, что ее могли опоить.

