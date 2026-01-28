Врач Беляева: вылечить грипп можно в течение недели

Подъем заболеваемости гриппом прогнозируется в феврале 2026 года, предупредили врачи. При этом Минздрав сократил новый стандарт, согласно которому срок лечения от инфекции в среднем составляет девять дней. Реально ли вылечиться за такой короткий срок и какие еще болезни грозят в сезон, расскажет Москва 24.
Дело в погоде?
Эпидемический подъем заболеваемости гриппом ждет россиян в феврале 2026 года. Сезонные факторы и погодные колебания создают идеальные условия для распространения вируса, сообщает Life.ru со ссылкой на врача-терапевта Надежду Чернышову.
В то же время Минздрав России утвердил новый стандарт медицинской помощи взрослым при гриппе, в котором прописан девятидневный курс лечения. Ранее срок при средней степени тяжести болезни составлял 15 дней, а при тяжелом состоянии – 20.
Согласно документу, для диагностики пациенту потребуется прием у терапевта, невролога, пульмонолога, акушера-гинеколога, гематолога, инфекциониста и кардиолога. Также стандарт включает 27 видов лабораторных исследований, среди которых анализ на С-реактивный белок, прокальцитонин, молекулярно-биологические и экспресс-тесты мазков из носоглотки на вирусы гриппа А и В.
Лечение в стационаре предусматривает суточное наблюдение анестезиолога-реаниматолога и ежедневный осмотр инфекциониста и терапевта. Перечень рекомендованных препаратов содержит более 25 наименований с указанием дозировок.
Не только грипп
Зимний рост острых респираторных вирусных инфекций (ОРВИ) – явление закономерное. Об этом в разговоре с Москвой 24 заявил врач-терапевт, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин.
"Этому способствуют частые переходы из тепла в холод и обратно, что может привести к переохлаждению; снижение общей активности и прогулок на свежем воздухе, а также большая скученность людей в помещениях, что облегчает передачу вирусов", – объяснил он.
По словам специалиста, стандартный срок лечения неосложненной ОРВИ обычно составляет около 7–9 дней.
"Этого времени, как правило, достаточно для выздоровления, что и учитывается при оформлении больничного листа. Если же возникают осложнения, лист нетрудоспособности может быть продлен по медицинским показаниям", – отметил эксперт.
Комментируя изменения в стандарте лечения, врач-терапевт Мария Беляева подчеркнула, что в прошлом году больничные листы по ОРВИ выдавались как на 9, так и на 7 дней. Поэтому говорить о значительном сокращении сроков нельзя, подчеркнула эксперт.
"В целом при своевременном и правильном лечении восстановление после гриппа или ОРВИ действительно возможно в течение недели", – пояснила эксперт.
Также она согласилась, что в феврале традиционно возможен рост заболеваемости.
К числу основных мер профилактики терапевт отнесла поддержание иммунитета и подбор одежды по погоде.
"Необходимо и соблюдение гигиены: регулярное мытье рук, использование антисептиков после посещения общественных мест, а также сбалансированное питание – рацион должен быть богат витаминами и микроэлементами", – отметила она.
Еще одним важным пунктом является здоровый образ жизни: соблюдение режима труда и отдыха, легкая физическая активность. Кроме того, даже в зимний период не стоит пренебрегать регулярным проветриванием помещений. Отказ от вредных привычек также поможет снизить риск заболеть: курение и алкоголь дополнительно ослабляют организм и негативно влияют на дыхательную систему, объяснила Беляева.
При недомогании лучше остаться дома, чтобы не заражать окружающих, и своевременно начать лечение, заключила терапевт.