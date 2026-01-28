Врач Беляева: вылечить грипп можно в течение недели

Подъем заболеваемости гриппом прогнозируется в феврале 2026 года, предупредили врачи. При этом Минздрав сократил новый стандарт, согласно которому срок лечения от инфекции в среднем составляет девять дней. Реально ли вылечиться за такой короткий срок и какие еще болезни грозят в сезон, расскажет Москва 24.

Дело в погоде?

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Эпидемический подъем заболеваемости гриппом ждет россиян в феврале 2026 года. Сезонные факторы и погодные колебания создают идеальные условия для распространения вируса, сообщает Life.ru со ссылкой на врача-терапевта Надежду Чернышову.





Надежда Чернышова врач-терапевт В этом году можно ожидать эпидемического подъема заболеваемости гриппом. Как всегда, максимальное число заболевших будет в феврале. В морозную погоду заболеваемость несколько снижается, при потеплении опять повышается. И вот в феврале ждем максимума.

В то же время Минздрав России утвердил новый стандарт медицинской помощи взрослым при гриппе, в котором прописан девятидневный курс лечения. Ранее срок при средней степени тяжести болезни составлял 15 дней, а при тяжелом состоянии – 20.

Согласно документу, для диагностики пациенту потребуется прием у терапевта, невролога, пульмонолога, акушера-гинеколога, гематолога, инфекциониста и кардиолога. Также стандарт включает 27 видов лабораторных исследований, среди которых анализ на С-реактивный белок, прокальцитонин, молекулярно-биологические и экспресс-тесты мазков из носоглотки на вирусы гриппа А и В.

Лечение в стационаре предусматривает суточное наблюдение анестезиолога-реаниматолога и ежедневный осмотр инфекциониста и терапевта. Перечень рекомендованных препаратов содержит более 25 наименований с указанием дозировок.

Не только грипп

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Зимний рост острых респираторных вирусных инфекций (ОРВИ) – явление закономерное. Об этом в разговоре с Москвой 24 заявил врач-терапевт, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин.

"Этому способствуют частые переходы из тепла в холод и обратно, что может привести к переохлаждению; снижение общей активности и прогулок на свежем воздухе, а также большая скученность людей в помещениях, что облегчает передачу вирусов", – объяснил он.





Андрей Кондрахин врач-терапевт, кандидат медицинских наук Основной мерой профилактики остается вакцинация, прежде всего от гриппа. Она значительно снижает вероятность заболевания и, что особенно важно, предотвращает тяжелое течение болезни. Прививку оптимально делать до начала сезонного подъема – начиная с сентября, но не поздно провести вакцинацию и позже.

По словам специалиста, стандартный срок лечения неосложненной ОРВИ обычно составляет около 7–9 дней.

"Этого времени, как правило, достаточно для выздоровления, что и учитывается при оформлении больничного листа. Если же возникают осложнения, лист нетрудоспособности может быть продлен по медицинским показаниям", – отметил эксперт.

Комментируя изменения в стандарте лечения, врач-терапевт Мария Беляева подчеркнула, что в прошлом году больничные листы по ОРВИ выдавались как на 9, так и на 7 дней. Поэтому говорить о значительном сокращении сроков нельзя, подчеркнула эксперт.

"В целом при своевременном и правильном лечении восстановление после гриппа или ОРВИ действительно возможно в течение недели", – пояснила эксперт.

Также она согласилась, что в феврале традиционно возможен рост заболеваемости.





Мария Беляева врач-терапевт В холодное время года иммунитет часто ослаблен, а воздух, вдыхаемый на улице, делает верхние дыхательные пути более уязвимыми для инфекций. Наиболее распространены ОРВИ, включая грипп, которые и представляют основную угрозу. Другие респираторные заболевания также существуют, но их распространенность в текущий момент невысока.

К числу основных мер профилактики терапевт отнесла поддержание иммунитета и подбор одежды по погоде.

"Необходимо и соблюдение гигиены: регулярное мытье рук, использование антисептиков после посещения общественных мест, а также сбалансированное питание – рацион должен быть богат витаминами и микроэлементами", – отметила она.

Еще одним важным пунктом является здоровый образ жизни: соблюдение режима труда и отдыха, легкая физическая активность. Кроме того, даже в зимний период не стоит пренебрегать регулярным проветриванием помещений. Отказ от вредных привычек также поможет снизить риск заболеть: курение и алкоголь дополнительно ослабляют организм и негативно влияют на дыхательную систему, объяснила Беляева.

При недомогании лучше остаться дома, чтобы не заражать окружающих, и своевременно начать лечение, заключила терапевт.

