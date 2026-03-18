Lego зарегистрировала в России товарные знаки Monkie Kid и Bionicle

Компания Lego зарегистрировала в России два новых товарных знака – Monkie Kid и Bionicle, сообщает RT со ссылкой на данные Роспатента.

Согласно документам, заявки поступили в федеральный орган в марте от компании "Лего Холдинг А/С" и получили положительное решение.

Ранее шведский ретейлер одежды H&M продлил на 10 лет срок действия исключительных прав на 2 товарных знака в России. Заявки были поданы в 2006 году из Швеции, а зарегистрированы – в 2007-м.

Уточнялось, что знаки регистрировались по 4 классам – № 3, 14, 18, 35 – Международной классификации товаров и услуг. Речь идет о веществах для стирки, благородных металлах и изделиях из них, коже, тростях, зонтах и услугах продвижения товаров для третьих лиц.