18 марта, 15:53

Шоу-бизнес

Рок-группа Linkin Park зарегистрировала товарный знак в России

Фото: Getty Images/Photo by Matt Jelonek

Американская рок-группа Linkin Park зарегистрировала товарный знак своего логотипа в России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Роспатента.

Заявка поступила в ведомство в апреле 2025 года, а положительное решение было принято в марте 2026-го.

Под товарным знаком группа хочет производить и продавать в РФ музыкальные звукозаписи, кассеты с выступлениями, концертами, одежду, солнечные очки, головные уборы, а также предоставлять различные развлекательные услуги.

Ранее сообщалось, что актер и музыкант Джаред Лето подал заявку на регистрацию товарного знака Jared Leto. Знак планируется зарегистрировать по двум классам Международной классификации товаров и услуг (МКТУ) – одежда, обувь, развлекательные услуги, кино- и телевизионные выступления.

Также киностудия Warner Bros. хочет зарегистрировать в России товарный знак Hogwarts. Он связан со вселенной Гарри Поттера из серии романов писательницы Джоан Роулинг. Заявка была отправлена из штата Калифорния в марте этого года.

