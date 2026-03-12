Форма поиска по сайту

12 марта, 20:52

Культура

Warner Bros. подала заявку на регистрацию товарного знака Hogwarts в России

Фото: 123RF.com/prykhodov

Киностудия Warner Bros. хочет зарегистрировать в России товарный знак Hogwarts. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Роспатента.

Уточняется, что данный товарный знак связан со вселенной Гарри Поттера из серии романов писательницы Джоан Роулинг. Заявка была отправлена из штата Калифорния в марте этого года.

Знак планируется зарегистрировать по классам № 9, 16, 25, 28, 41 Международной классификации товаров и услуг (МКТУ) – это программное обеспечение и загружаемое ПО для видеоигр, сами видеоигры, одежда и предметы одежды, печатные издания, картонные и бумажные изделия, игры и игрушки, телевизионные передачи, публикация текстовых материалов и организация досуга.

Ранее американский актер и музыкант Джаред Лето подал в Роспатент заявку на регистрацию товарного знака Jared Leto. Он охватывает классы № 25 и 41 МКТУ, куда входят одежда, обувь, развлекательные услуги и телевизионные выступления.

Кроме того, американский стриминговый сервис Netflix хочет зарегистрировать в России два товарных знака Stranger Things по сериалу, известному русскоязычным зрителям как "Очень странные дела". Соответствующие прошения были направлены в Роспатент компанией "Нетфликс Студиос" в марте 2026 года.

