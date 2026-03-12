Форма поиска по сайту

12 марта, 21:13

Спорт

Норвежский лыжник Клебо упал и ударился головой в полуфинале спринта на Кубке мира

Фото: ТАСС/AP/Evgeniy Maloletka

Норвежский лыжник Йоханнес Клебо в полуфинале спринта на этапе Кубка мира в Драммене упал и ударился головой. Инцидент произошел через 1,5 минуты после начала гонки.

Сперва упал американский лыжник Бен Огден, из-за чего равновесие потеряли еще 4 спортсмена, в том числе Клебо. Последний во время падения ударился затылком о землю.

После случившегося норвежец держался за голову, а спустя время покинул трассу в сопровождении двух организаторов.

В активе 29-летнего Клебо 11 золотых медалей Олимпиады. Помимо этого, норвежец является 15-кратным чемпионом мира. Также на его счету 5 побед в общем зачете Кубка мира и генеральной классификации многодневки "Тур де Ски".

Ранее шведский король Карл XVI Густав с иронией отреагировал на падение лыжницы Эббы Андерссон в женской эстафете на Олимпиаде-2026, назвав произошедшее фантастикой. Монарх выразил поддержку команде, занявшей второе место, отдельно похвалив Андерссон за ее стойкость.

Неудача шведской лыжницы повлияла на итоговый результат, из-за чего золото в эстафете выиграла сборная Норвегии. Бронза, в свою очередь, досталась Финляндии.

