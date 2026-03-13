Повреждение платформы произошло на ж/д станции Мытищи

Повреждение платформы произошло на железнодорожной станции Мытищи, сообщила пресс-служба Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК).

В результате случившегося никто не пострадал. Место огорожено, доступ пассажиров к поврежденному участку ограничен. На станцию для проведения восстановительных работ направлены специалисты.

В данный момент проводится дополнительный осмотр платформ на станции. Причины произошедшего устанавливаются. При этом ситуация не повлияла на движение поездов, составы курсируют в штатном режиме.

Ранее сообщалось о повреждении фрагмента лестничного схода к платформе № 9 Киевского вокзала. Никто не пострадал, электрички следовали штатно. После выявления причин будет проведен ремонт конструкции.

Московская межрегиональная транспортная прокуратура организовала проверку по факту случившегося. Ведомство оценит исполнение законодательства о безопасности движения и эксплуатации ж/д транспорта.