Москвичи 6 мая смогут увидеть метеорный поток Эта-Аквариды при ясной погоде

Фото: 123RF.com/ferdel99

В ночь на 6 мая жители столичного региона смогут увидеть метеорный поток Эта-Аквариды при условии, если погода будет ясной. Об этом рассказал профессор Института космических исследований РАН, доктор физико-математических наук Сергей Богачев в беседе с Агентством "Москва".

Пик активности звездопада, по его словам, придется именно на ночь с 5 на 6 мая. В это время "падающие" звезды будут видны в восточной части неба у горизонта. Однако, как подчеркнул ученый, из-за близости радианта (точки, откуда летят метеоры. – Прим. ред.) к Солнцу поток будет не очень яркий.

"Но тем не менее несколько метеорных следов в час можно будет увидеть даже над столицей в условиях засветки большого города", – отметил Богачев.

Вместе с тем эксперт рассказал о еще одном редком событии, свидетелями которого жители столицы смогут стать 31 мая, – полнолунии "голубая Луна". Последнее такое явление произошло в августе 2023 года, а следующее будет только в декабре 2028-го и совпадет с Новым годом.

По словам Богачева, полную Луну можно будет наблюдать в южной части неба, но низко над горизонтом. Для лучшего обзора он посоветовал выбрать место, где горизонт не будет закрыт деревьями и зданиями.

Ранее россиянам назвали лучшие локации для наблюдения "затмения века" в 2027 году. По словам астронома Фаины Рублевой, на территории России увидеть его не получится, придется отправиться, например, в Северную Африку или в южную часть Европы. При этом по-настоящему ярким впечатлением станет поездка в это время в Египет, в древний город Луксор.