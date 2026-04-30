Госучреждения Москвы изменили режим работы в майские праздники

30 апреля, 14:12

Мэр Москвы

Сергей Собянин открыл новое здание картинной галереи Василия Нестеренко

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

Сергей Собянин открыл новое здание картинной галереи народного художника России Василия Нестеренко. Оно находится на улице Бутырской.

Мэр назвал Нестеренко одним из самых замечательных художников современности и России. Как отметил градоначальник, его произведения посвящены различным эпохам, включая битву за Севастополь, смутное время и СВО. В картинах художника прослеживается дух времени, они связывают разные события в единую историю России.

Глава города также указал, что до этого картинная галерея была расположена в маленьком помещении.

"Я очень рад, что из небольшого помещения – 250 квадратных метров – Василий Игоревич получил первоклассный музей. Его поклонники, которых будет, я уверен, гораздо больше, чем сегодня, подрастающее поколение смогут ознакомиться, увидеть эти замечательные произведения искусства", – сказал он.

Нестеренко выразил благодарность за строительство нового здания галереи, отметив, что Владимир Путин поддержал его идею создания музея.

"Дальше все это оказалось в руках московских строителей, которые совершили, я считаю, подвиг", – указал он.

Бойцы спецоперации, которые присутствовали на открытии здания, высоко оценили выставку. Участник СВО Эльдар Шарипов призвал сохранить историю и культуру для другого поколения.

В материалах пресс-службы мэра и правительства столицы уточняется, что Московская государственная картинная галерея Василия Нестеренко была создана в 2000 году. В основе коллекции лежали произведения художника, которые были переданы в дар. На сегодняшний день в фонде галереи присутствуют 87 музейных предметов.

Раньше площадь галереи составляла 258 квадратных метров. Она располагалась в "Домике Чехова" на Малой Дмитровке. Там выставляли не более 25 картин одновременно.

Новое здание сделали четырехэтажным с подземным этажом, его площадь составила 5,4 тысячи квадратных метров. Галерею построили по индивидуальному проекту в неоклассическом стиле с элементами модерна и ампира. Там создали пространства для основной экспозиции, залы для проведения сменных выставок и культурных мероприятий, фондохранилище, реставрационные мастерские и административно-хозяйственные службы.

Галерея рассчитана на 400 человек. Основную экспозицию разместили в восьми больших залах. Временные выставки будут находиться в 6 малых залах.

Планируется, что галерею будут посещать более 50 тысяч гостей ежегодно. В ней намерены организовывать не только выставки, но и лекции, квесты, концерты, спектакли и другие мероприятия.

Ранее сообщалось, что жители столицы посетили музеи более 7 миллионов раз с помощью "Мосбилета". С момента запуска сервиса москвичи побывали на порядка 80 современных интерактивных выставках, а также увидели около 15 важных музейных проектов. Они могли рассмотреть картины и скульптуры, а также познакомиться с новыми арт-объектами и инновационными технологиями.

