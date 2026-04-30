Сергей Собянин открыл новое здание картинной галереи Василия Нестеренко

Сергей Собянин открыл новое здание картинной галереи народного художника России Василия Нестеренко. Оно находится на улице Бутырской.

Мэр назвал Нестеренко одним из самых замечательных художников современности и России. Как отметил градоначальник, его произведения посвящены различным эпохам, включая битву за Севастополь, смутное время и СВО. В картинах художника прослеживается дух времени, они связывают разные события в единую историю России.

Глава города также указал, что до этого картинная галерея была расположена в маленьком помещении.

"Я очень рад, что из небольшого помещения – 250 квадратных метров – Василий Игоревич получил первоклассный музей. Его поклонники, которых будет, я уверен, гораздо больше, чем сегодня, подрастающее поколение смогут ознакомиться, увидеть эти замечательные произведения искусства", – сказал он.

Нестеренко выразил благодарность за строительство нового здания галереи, отметив, что Владимир Путин поддержал его идею создания музея.

"Дальше все это оказалось в руках московских строителей, которые совершили, я считаю, подвиг", – указал он.

Бойцы спецоперации, которые присутствовали на открытии здания, высоко оценили выставку. Участник СВО Эльдар Шарипов призвал сохранить историю и культуру для другого поколения.

В материалах пресс-службы мэра и правительства столицы уточняется, что Московская государственная картинная галерея Василия Нестеренко была создана в 2000 году. В основе коллекции лежали произведения художника, которые были переданы в дар. На сегодняшний день в фонде галереи присутствуют 87 музейных предметов.

Раньше площадь галереи составляла 258 квадратных метров. Она располагалась в "Домике Чехова" на Малой Дмитровке. Там выставляли не более 25 картин одновременно.

Новое здание сделали четырехэтажным с подземным этажом, его площадь составила 5,4 тысячи квадратных метров. Галерею построили по индивидуальному проекту в неоклассическом стиле с элементами модерна и ампира. Там создали пространства для основной экспозиции, залы для проведения сменных выставок и культурных мероприятий, фондохранилище, реставрационные мастерские и административно-хозяйственные службы.

Галерея рассчитана на 400 человек. Основную экспозицию разместили в восьми больших залах. Временные выставки будут находиться в 6 малых залах.

Планируется, что галерею будут посещать более 50 тысяч гостей ежегодно. В ней намерены организовывать не только выставки, но и лекции, квесты, концерты, спектакли и другие мероприятия.

Ранее сообщалось, что жители столицы посетили музеи более 7 миллионов раз с помощью "Мосбилета". С момента запуска сервиса москвичи побывали на порядка 80 современных интерактивных выставках, а также увидели около 15 важных музейных проектов. Они могли рассмотреть картины и скульптуры, а также познакомиться с новыми арт-объектами и инновационными технологиями.

