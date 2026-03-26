На портале "Узнай Москву" запустили аудиогид по Музею-мастерской Дмитрия Налбандяна

На портале "Узнай Москву" появился аудиогид по Музею-мастерской народного художника СССР Дмитрия Налбандяна, сообщили в пресс-службе департамента информационных технологий столицы.

Налбандян – один из наиболее известных официальных портретистов советской эпохи. Он стал известен прежде всего как мастер советского парадного портрета, однако также писал пейзажи и натюрморты. С 2018 года его музей-мастерская входит в состав Московского музея современного искусства.

Благодаря портативному экскурсоводу все желающие смогут познакомиться с экспозицией музея-мастерской, включающей живописные полотна, этюды, фотографии и личные вещи мастера, а также узнать о его биографии и наиболее известных работах.

Кроме того, аудиогид расскажет о внутреннем убранстве мастерской, в которой живописец не только работал, но и встречался с художественной интеллигенцией, партийной элитой и гостями СССР.

"Цифровой аудиогид включает в себя подробные описания 15 ключевых экспонатов из коллекции музея. Посетители могут не только увидеть картины, предметы быта и библиотеку, но и услышать истории про их появление в жизни художника", – добавили в пресс-службе.

Музей был создан правительством Москвы на основе коллекции, переданной Налбандяном в дар в 1993 году. Основой первой постоянной экспозиции стали эти 36 произведений. Экспозиция размещена в двух залах и включает как произведения живописи, так и сохранившиеся личные вещи – книги, мебель и фотографии.

В первом зале представлены предметы повседневной обстановки художника: телевизор, кресла и пианино. Особое внимание уделено телевизору "Рубин-202", стоимость которого значительно превышала среднюю зарплату того времени. В этом же зале представлена коллекция кувшинов, привезенных из зарубежных поездок.

Отдельный блок посвящен работе под названием "Ленин и Феликс Дзержинский", считающейся одной из самых неоднозначных в карьере мастера. Отмечается, что она хранит в себе некую загадочность. Аудиогид расскажет, что эта работа была создана в 1988 году, а в музее появилась благодаря родственникам художника.

Во втором зале представлена личная библиотека Налбандяна. Здесь хранятся книги, которые он и его жена Валентина Терехова читали на протяжении жизни. В этом зале собрания сочинений Владимира Ленина и Иосифа Сталина соседствуют с альбомами по искусству античности и Ренессанса.

Проект "Узнай Москву" предлагает узнать о 300 прогулочных маршрутах по различным районам города. В интерактивном гиде размещены фото и описания почти 2,4 тысячи зданий, 400 музеев, свыше 700 памятников и 510 исторических мест.

