13 мая, 17:17

Политика

Трамп прибыл с официальным визитом в Пекин

Фото: AP Photo/Mark Schiefelbein

Президент США Дональд Трамп прибыл с официальным визитом в Пекин. Его самолет сел в международном аэропорту Шоуду, сообщает телеканал "360" со ссылкой на Центральное телевидение Китая.

В рамках визита американский лидер планирует встретиться с председателем КНР Си Цзиньпином. На переговорах стороны обсудят торгово-экономические отношения и мировую повестку.

По информации Reuters, вместе с Трампом в Пекин прилетели основатель SpaceX Илон Маск и глава китайской Nvidia Дженсен Хуанг.

Визит главы Белого дома продлится до 15 мая. Белый дом, в свою очередь, уточнил, что его сопровождает делегация из представителей американского бизнеса. Последний визит президента США в КНР прошел в ноябре 2017 года.

Ранее Трамп уточнял, что в ходе визита в Китай обсудит с Си Цзиньпином вопрос дальнейших продаж оружия Тайваню. По его словам, председатель страны хотел бы, чтобы США перестали продавать Тайваню оружие, и они "поговорят об этом".

Кроме того, Трамп говорил, что китайский лидер также планирует посетить США в 2026 году. Американский лидер добавил, что отношения между Пекином и Вашингтоном сейчас находятся на очень хорошем уровне. Помимо этого, он высоко оценил отношения между ним и Си Цзиньпином.

