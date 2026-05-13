Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

13 мая, 19:43

Происшествия

Двое мирных жителей погибли в результате ударов ВСУ по Брянской области

Фото: 123RF.com/palinchak

Двое мирных жителей погибли в результате удара ВСУ по Брянской области, сообщил в MAX губернатор региона Александр Богомаз.

По его словам, дроном-камикадзе атаковали село Старая Погощь Суземского района, из-за чего скончался житель Ставропольского края. Кроме того, была атакована территория, прилегающая к отделению "Почты России" в городе Севске, – один человек погиб.

"Выражаю глубокие соболезнования родным погибшего. Семье будет оказана материальная помощь и поддержка", – подчеркнул глава региона.

Помимо этого, было повреждено здание почты и три легковых автомобиля. В Суземском и Севском районах на местах инцидента работают оперативные и экстренные службы.

Ранее сообщалось, что ВСУ атаковали семь муниципалитетов Белгородской области. Один из ударов пришелся по легковому автомобилю на участке автодороги Отрадовский – Красная Яруга, пострадал один мирный житель.

Читайте также


происшествиярегионы

Главное

Как защитить свои права при сокращении на работе?

При увольнении по сокращению сотруднику обязаны выплатить выходное пособие

Если на человека оказывают давление, не стоит подписывать документы

Читать
закрыть

К чему ведет синдром хронической усталости?

Такое состояние существенно снижает качество жизни

На фоне физиологического коллапса часто развивается тяжелая вторичная депрессия

Читать
закрыть

К каким катаклизмам приведет "супер Эль-Ниньо"?

Обычно явление усиливает волны жары

Наступление явления в ближайшие месяцы – скорее, предположение

Читать
закрыть

Как подготовиться к появлению комаров в Московском регионе?

Защищаться от насекомых следует традиционными репеллентами

Все работает в соответствии с инструкциями на упаковке и этикетке

Читать
закрыть

Разрешат ли школьникам использовать ИИ на экзаменах?

Эксперты уверены: сейчас педагоги старательно развивают это направление

Читать
закрыть

Как выбрать качественный водонагреватель в 2026 году?

Чтобы он прослужил долго, лучше приобретать премиум- или миддл-варианты

Читать
закрыть

Насколько вероятны переговоры России и Евросоюза?

Эксперты уверены: в Европе скоро перестанут считать изменой налаживание диалога с РФ

Читать
закрыть

Почему россияне обращаются к онлайн-тарологам?

Люди не готовы брать ответственность за свою жизнь и переносят ее на высшие силы

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика