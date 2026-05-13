Трамваи не будут ходить в центре Москвы в первой половине дня 16 мая

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Охрименко

В субботу, 16 мая, с 06:30 примерно до 14:00 в центре Москвы не будут не будут ходить трамваи, сообщили в пресс-службе столичного Дептранса.

Трамвай Т1 поедет от метро "Университет" до Павелецкого вокзала, затем через метро "Пролетарская", "Площадь Ильича", "Авиамоторная", Красноказарменную улицу, а также метро "Бауманская" и "Красносельская", после чего поедет по своему маршруту в Метрогородок.

Т2, в свою очередь, будет двигаться от метро "Чертановская" до Павелецкого вокзала, потом через метро "Пролетарская", "Площадь Ильича" и "Авиамоторная", а затем по своему маршруту до МЦД Новогиреево.

Изменится маршрут трамваев А – они будут ходить от МЦД Калитники через Павелецкий вокзал и метро "Тульская" до Серпуховского Вала.

Вместо трамваев будет запущен дополнительный автобусный маршрут 913т – от 3-го Павелецкого проезда через Садовническую улицу, по Бульварному кольцу до метро "Чистые пруды".

При этом изменения не затронут автобус 913, его маршрут будет пролегать как обычно, от 3-го Павелецкого проезда до Павелецкого вокзала.



"Пользуйтесь метро и автобусом 913т. Для проезда к метро "Комсомольская" также пользуйтесь трамваями 7, 50 и автобусами м60, 604", – подчеркнули в ведомстве.

Изменения вводятся на время проведения эстафеты "Садовое кольцо" и Московского мотофестиваля. Ранее в Дептрансе сообщили, что на время эстафеты, например, с 04:00 до 12:00 полностью перекроют участок Зубовского бульвара от Крымской эстакады до Зубовской улицы. С 04:00 до 12:30 закроют улицу Крымский Вал на отрезке от Октябрьского тоннеля до Крымского моста. С 06:00 до 12:00 проехать будет нельзя на участке Крымского моста от улицы Крымский Вал до Крымской эстакады.

В связи с мотофестивалем также будет временно закрыта внешняя сторона Садового кольца. Ограничения вступят в силу с 12:50.

