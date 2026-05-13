13 мая, 09:48

Движение по Садовому кольцу перекроют в обоих направлениях из-за эстафеты 16 мая

Фото: пресс-служба департамента спорта города Москвы

В субботу, 16 мая, на Садовом кольце пройдет эстафета, из-за чего движение в данном районе будут поэтапно закрывать в обоих направлениях. Об этом сообщил столичный Дептранс.

С 04:00 до 12:00 полностью перекроют участок Зубовского бульвара от Крымской эстакады до Зубовской улицы. С 04:00 до 12:30 закроют улицу Крымский Вал на отрезке от Октябрьского тоннеля до Крымского моста. С 06:00 до 12:00 проехать будет нельзя на участке Крымского моста от улицы Крымский Вал до Крымской эстакады.

Фото: MAX/"Дептранс Москвы"

При этом с 06:30 до 12:00 ограничения на движение будут действовать по всему Садовому кольцу в обе стороны. Их будут вводить постепенно, по мере прохождения участников эстафеты. Кроме того, с полуночи и до окончания мероприятия на всех перекрытых участках запретят парковку.

Кроме того, 16 мая будет временно закрыта внешняя сторона Садового кольца. Это связано с проведением Московского мотофестиваля. Ограничения вступят в силу с 12:50.

