13 мая, 10:00

Общество

Участникам акции "Ночь в музее" расскажут об основах финансовой грамотности

Фото: пресс-служба департамента финансов города Москвы

Участникам акции "Ночь в музее", которая пройдет 16 мая, расскажут об основах финансовой грамотности. Участие бесплатное, но требуется предварительная регистрация, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Программа подготовлена департаментом финансов Москвы совместно со столичным центром финансовой грамотности. Сама акция организована департаментом культуры.

На девяти площадках – в музеях и галереях – пройдут лекции, мастер-классы и интерактивные занятия для детей и взрослых, уточнила руководитель департамента финансов Елена Зяббарова. Эксперты расскажут о финансах через призму исторических традиций и обычаев Москвы, а участники увидят, как формировались финансовые привычки и как они работают сегодня.

"Ночь в музее" объединит культурные организации города, а жители столицы познакомятся с культурой и традициями разных регионов страны.

В частности, в Московской государственной картинной галерее Василия Нестеренко и Московском государственном музее С. А. Есенина состоится лекция "Финансовые коды мегаполиса: денежный характер московских кварталов", где слушатели узнают, какие народы населяли разные районы города и как развивалась столичная торговля.

Лекцию "Капитал с душой: традиции меценатства и благотворительности в Москве" проведут в Московском музее современного искусства и галерее "Нагорная" объединения "Выставочные залы Москвы". Там расскажут, почему именно в столице сложилась одна из самых сильных традиций меценатства в стране, объяснят, что такое социальный капитал и как исторически сложившиеся принципы ответственного обращения с деньгами сохраняются в настоящее время.

Ранее на официальном сайте акции "Ночь в музее" открылась регистрация. В 2026 году в рамках ночного марафона организовано более 600 событий на 170 площадках. Акция приурочена к Международному дню музеев, который отмечается 18 мая.

