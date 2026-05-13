Welt: обвинение НАБУ против Ермака стало ударом по позициям Зеленского

Обвинение Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) против экс-главы офиса украинского лидера Владимира Зеленского Андрея Ерманка можно расценить как атаку на президента страны. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на мнение корреспондента телеканала Welt Кристофа Ваннера.

Также журналист высказал предположение, что такой шаг может быть сигналом от США, которые подталкивают Киев к началу диалога с Москвой для завершения конфликта на Украине.



По версии НАБУ, преступная группа незаконно легализовала 460 миллионов гривен, то есть 779 миллионов рублей, во время строительства коттеджного поселка с частными резиденциями в селе Козин Киевской области. Часть средств была получена через так называемую прачечную, контролируемую бизнесменом – будущим владельцем одной из резиденций.

В рамках расследования обвинения предъявили Ермаку и еще ряду лиц. По данным СМИ, речь идет о бывшем вице-премьере Украины Алексее Чернышове и бизнесмене Тимуре Миндиче. Кроме того, по версии журналистов, фигурантом дела о коррупции может стать и сам Зеленский.

