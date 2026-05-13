В Сингапуре арестовали мужчину, позвонившего в полицию более тысячи раз за неделю

В Сингапуре арестовали мужчину, который чуть более чем за неделю совершил свыше тысячи "немых звонков" в полицейские участки. Об этом пишет газета The Straits Times.

Согласно данным издания, 37-летний Фу Цзя Хун звонил в четыре отделения в период с 21 по 28 апреля. Количество вызовов в каждый из них составило от 24 до 425.

Правонарушителя удалось поймать 11 мая, а уже 13-го числа состоялось слушание по его делу. В результате мужчине предъявили обвинения по четырем пунктам о препятствовании работе госслужащих.

"Фу Цзя Хун прибег к тщательно продуманным мерам для сокрытия своей личности, включая использование иностранного номера для совершения звонков и молчание во время разговоров", – заявил представитель полиции.

В рамках первого заседания суд направил обвиняемого на обследование в Институт психического здоровья и назначил повторное слушание на 26 мая.

Как отмечают журналисты, за каждый пункт обвинения нарушителю может грозить до 6 месяцев тюрьмы или штраф до 2,5 тысячи сингапурских долларов (примерно 145 125 рублей. – Прим. ред.). Также возможно применение обоих видов наказания одновременно.

Ранее суд в Ташкенте оштрафовал жителя Узбекистана на 1,23 миллиона сумов за звонок в полицию с жалобой на американского лидера Дональда Трампа. Нарушитель, находясь в нетрезвом виде, позвонил правоохранителям и потребовал принять заявление, поданное против политика.

Те в свою очередь попросили мужчину приехать в ближайшее отделение для составления заявки. Однако тот так и не приехал к полицейским. В результате мужчине был назначен штраф за ложный вызов специализированных служб. Он признал вину и заявил, что не осознавал последствий своих действий из-за алкогольного опьянения.