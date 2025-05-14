Ребенок сообщил ложную информацию о перестрелке возле школы в Дагестане

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Девочка передала экстренным службам ложную информацию о перестрелке неподалеку от школы № 5 в дагестанском Кизляре. Об этом в своем телеграм-канале сообщил руководитель центра управления регионом Исрафил Исрафилов.

По его словам, когда полиция приехала на якобы место происшествия, выяснилось, что вызов был ложным и оказался лишь баловством ребенка.

Председатель комитета по науке и образованию парламента Дагестана Елена Павлюченко отреагировала на этот инцидент и заявила в своем телеграм-канале, что информация о перестрелке не соответствует действительности. Она уточнила, что никакой стрельбы не было, а учебный процесс проходит в штатном режиме.

Ранее в Бурятии задержали мужчину, который совершил ложный вызов экстренной службы, заявив, что заблудился после двухдневной охоты в лесу. Спасатели обследовали 60 километров тайги в поисках якобы потерявшегося жителя Хоринского района.

Охотники и лесозаготовители, которых они встретили на пути, рассказали, что в последние дни никого не видели. В результате выяснилось, что мужчина все это время был у себя дома. В разговоре с сотрудником полиции он признался, что позвонил в экстренную службу от скуки. На задержанного был составлен административный протокол.