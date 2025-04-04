Rayna Tours пригрозила россиянкам за ложные сообщения об инциденте с аэростатом

Фото: телеграм-канал Readovka

Туристическая компания Rayna Tours пригрозила россиянкам, которые пострадали при инциденте с аэростатом в Дубае, иском за распространение ложной информации. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя компании.

По данным телеграм-канала SHOT ПРОВЕРКА, воздушный шар с туристами упал во время экскурсионного тура от компании Rayna Tours. В результате ЧП якобы погибли 2 человека, а на борту аэростата в момент трагедии находились 12 человек, из которых 2 – россияне. Как указало издание, примерно через 40 минут после начала полета шар накренился и резко упал.

По словам очевидцев, некоторые пассажиры якобы выпали из корзины из-за оторвавшихся ремней, остальные – ударились при приземлении. Пострадавших госпитализировали. Их состояние оценивается как тяжелое и среднетяжелое, отметил телеграм-канал. При этом очевидцы уточнили, что погибшими являются иностранные граждане – мужчина и женщины, а россияне – мать и дочь – выжили, получив серьезные травмы.

Как рассказали россиянки, инцидент произошел еще 23 марта. Они подчеркнули, что в результате падения шара получили ушибы головы, ребер и таза, обвинив турфирму в том, что она не провела инструктаж перед полетом. При этом девушки заверили, что представители Rayna Tours прибыли в больницу, оплатили лечение и пообещали возместить билеты, цена которых составляла 50 тысяч на двоих. Однако этого пока не произошло.

Вместе с тем в турфирме заявили, что все пострадавшие выжили, а аэростат "совершил грубую посадку". Компания уверена, что россиянки распространили недостоверную информацию в СМИ о гибели туристов, которая произошла при жесткой посадке.

"Мы относимся к этому вопросу очень серьезно, так как искажение информации может привести к юридическим последствиям в соответствии с законодательством ОАЭ за ложные обвинения", – говорится в сообщении.

Представитель компании добавил, что фирма уже наметила ответные действия.

Ранее парашютист погиб во время тренировочного прыжка в Ленинградской области. По данным прокуратуры, инцидент произошел на территории аэродрома Северный ветер в деревне Путилково. Предварительной причиной гибели стал отказ парашютной системы и позднее раскрытие запасного парашюта.

