Парашютист погиб во время тренировочного прыжка в Ленобласти

Фото: телеграм-канал "Северо-Западная транспортная прокуратура"

Парашютист погиб в ходе тренировочного прыжка в Ленинградской области. Об этом Северо-Западная транспортная прокуратура сообщила в телеграм-канале.

По данным ведомства, инцидент произошел на территории аэродрома Северный ветер в деревне Путилково. Предварительно, причиной гибели стал отказ парашютной системы и позднее раскрытие запасного парашюта. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по пункту "в" части 2 статьи 238 УК РФ ("Предоставление услуг, не соответствующих требованиям безопасности"). В настоящее время расследование продолжается.

Ранее сообщалось, что участник финала кубка России по парашютному спорту Дмитрий Беляев разбился во время прыжка в Чечне. В центре воздушной подготовки Goodsky уточнили, что падение произошло на этапе пилотирования высокоскоростного парашюта. По предварительным данным, во время осуществления захода на приземление спортсмен сделал ошибку и не рассчитал высоту маневра. Это привело к повышенной вертикальной скорости, из-за которой Беляев столкнулся с водной поверхностью, рассказали в организации.