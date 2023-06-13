Экс-владелец рязанских радиостанций погиб во время прыжка с парашютом в Подмосковье

Фото: телеграм-канал Mash

Предприниматель и бывший владелец радиостанций "Европа + Рязань" и "Русское радио – Рязань" Сергей Цыганов погиб во время прыжка с парашютом в Московской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы региона.

Согласно предварительным данным Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ, 11 июня 53-летний мужчина, прыгнувший с парашютом на аэродроме Коробчеево в Коломенском районе Подмосковья, начал заходить на посадку, которая прошла неудачно. Он получил травмы и был госпитализирован.

"Сегодня мужчина скончался в медицинском учреждении", – добавили в ведомстве.

По данным ряда телеграм-каналов, Цыганов ранее владел двумя рязанскими радиостанциями, также он был управляющим в сети клиник "Инвитро", которые находились в Рязани.

"Он сидел на улице Телевизионной, где в свое время располагалась радиостанция. Там у него был офис, там были и "Европа плюс", и "Русское радио", на первом этаже… Очень его жаль, только хорошее о нем говорили его коллеги, его работники, все были им довольны. Репутация у него была хорошая", – рассказала руководитель "Русского радио Рязань" Наталья Баранова.

Ранее сообщалось, что мотодельтаплан потерпел крушение при взлете в Комсомольске-на-Амуре Хабаровского края, в результате чего погиб пилот. Отмечалось, что Дальневосточная транспортная прокуратура проведет проверку по факту произошедшего.

По данным восточного Межрегионального СК РФ, пилот решил полететь на собранном им мотодельтаплане и не смог справиться с управлением. ЧП случилось на окраине города, уточнили в ведомстве.



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