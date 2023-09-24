Два человека пострадали в результате падения параплана в Саратовской области

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Двое мужчин пострадали в результате падения параплана в Саратовской области. О происшествии рассказал глава управления обеспечения безопасности жизнедеятельности населения регионального правительства Юрий Юрин в телеграм-канале.

"По предварительным данным, в 17:15 (16:15 по московскому времени) в службу 112 поступило сообщение о том, что в селе Воскресенское упал параплан, на котором находились два человека. В результате происшествия пострадали двое мужчин", – говорится в его публикации.

Медики оказывают им необходимую помощь, добавил Юрин. В настоящее время устанавливается причина случившегося.

Ранее сообщалось, что около села Курай в Кош-Агачском районе Республики Алтай упал параплан, в связи с произошедшим была организована прокурорская поверка.

Уточнялось, что параплан потерпел крушение во время спортивных мероприятий. Пилот остался жив. Он приземлился в горах, где стал ожидать медиков и спасателей.



Параплан упал на автомобиль на Кубани