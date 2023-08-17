Во Франции мужчина прыгнул с парашютом с Эйфелевой башни

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Мужчина совершил прыжок с парашютом с верхнего этажа Эйфелевой башни во Франции. Его задержала полиция, сообщает телеканал BFMTV.

Согласно информации, мужчина забрался на достопримечательность около 05:40 по местному времени (06:40 мск) и спрыгнул примерно в 07:00 при помощи специального парашюта для прыжков с небольшой высоты. Его задержали после приземления из-за общественно опасного поведения. Уточняется, что ущерба парашютист не нанес.

Телеканал отметил, что его прыжок оказался причиной задержки открытия башни.

До этого СМИ сообщили, что в Париже эвакуировали посетителей Эйфелевой башни из-за угрозы взрыва. По данным прессы, людей вывели с трех этажей башни из-за сообщения о заложенной бомбе. В Обществе по эксплуатации Эйфелевой башни (SETE) заявили, что подобные сообщения являются редкостью, однако после них проводится стандартная процедура, то есть эвакуация граждан с монумента.

Ранее сообщалось, что около села Курай в Кош-Агачском районе Республики Алтай упал параплан, в связи с произошедшим была организована прокурорская поверка.

Уточнялось, что пилот потерпел крушение во время спортивных мероприятий около 15:00 по местному времени (11:00 по московскому времени) 2 августа и он был один.

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