В Париже эвакуировали посетителей Эйфелевой башни из-за угрозы взрыва – СМИ

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В Париже эвакуировали посетителей Эйфелевой башни из-за угрозы взрыва, передает французский телеканал BFMTV.

По данным СМИ, людей вывели с трех этажей башни из-за сообщения о заложенной бомбе. В настоящее время полицейские и саперы работают на месте.

В Обществе по эксплуатации Эйфелевой башни (SETE) заявили, что подобные сообщения являются редкостью, однако после них проводится стандартная процедура, то есть эвакуация граждан с монумента.

"Полиция на месте, саперы на месте", – передает Le Figaro слова официального представителя SETE.

Эвакуация посетителей началась после 12:00 по местному времени (13:00 – по московскому). Людей вывели не только с трех этажей главного монумента Парижа, но и из ресторана и площади у подножия башни. Всех посетителей эвакуировали из предположительно опасной зоны до 14:00 по местному времени.

Ранее сообщалось, что рейс авиакомпании "Аэрофлот" Волгоград – Москва задерживается из-за сообщения о якобы минировании аэропорта в российском регионе. Для обеспечения безопасности пассажиров были проведены необходимые меры. Специалисты выяснили, что информация о якобы заложенном взрывном устройстве оказалась ложной.