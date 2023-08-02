Рейс "Аэрофлота" из Волгограда в Москву задержали из-за "минирования" аэропорта

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Рейс авиакомпании "Аэрофлот" Волгоград – Москва задерживается из-за сообщения о якобы минировании аэропорта в российском регионе. Об этом РИА Новости сообщил представитель волгоградского аэропорта.

Сообщение о "минировании" аэропорта в Волгограде поступило в экстренные службы около 10:40. После этого сотрудников и пассажиров незамедлительно эвакуировали с территории здания. Позже стало известно, что информация о якобы заложенном взрывном устройстве оказалась ложной, сообщил собеседник агентства.

"В связи с проведением необходимых и обязательных процедур для обеспечения безопасности пассажиров и сотрудников на вылет из волгоградского аэропорта задержан один рейс – авиакомпании "Аэрофлот" из Волгограда в Москву", – сообщил представитель авиагавани.

Речь идет о рейсе, ранее запланированном к вылету на 11:45. В связи со сложившимися обстоятельствами полет перенесли на 13:15.

До этого самолет авиакомпании "Сибирь" столкнулся со стаей птиц при вылете из аэропорта Иркутска. В связи с произошедшим экипажем было принято решение прервать взлет и вернуться на стоянку. Никто из 124 находящихся на борту пассажиров не пострадал.

