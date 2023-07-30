Самолет с отказавшим шасси из Улан-Удэ благополучно сел в Шереметьево

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Пассажирский самолет, который следовал из Улан-Удэ в Москву, с неисправностью шасси совершил посадку в аэропорту Шереметьево. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

"Самолет совершил благополучную посадку", – отмечается в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Шереметьево ожидалась посадка пассажирского Boeing с неисправностью шасси. На место были направлены дополнительные силы пожарных.

Также сообщалось, что борт находился в пути около шести часов.

До этого компания "Аэрофлот" опровергла информацию о лопнувшем колесе шасси у самолета, летевшего из Бишкека в Москву. В "Аэрофлоте" рассказали, что у самолета во время посадки произошло падение давления в колесе, но судно смогло заехать на место стоянки. Никаких повреждений выявлено не было, колесо было заменено, отметили в компании.



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