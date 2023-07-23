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16:15

Происшествия

"Аэрофлот" опроверг сообщения о лопнувшем колесе у самолета, летевшего из Бишкека в Москву

Фото: 123RF/fifg

Компания "Аэрофлот" опровергла информацию о лопнувшем колесе шасси у самолета, летевшего из Бишкека в Москву. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу авиаперевозчика.

"Информация, распространяемая изданиями и рядом телеграм-каналов о том, что при заходе на посадку у воздушного судна лопнуло колесо, не соответствует действительности", – указано в сообщении.

В компании добавили, что у самолета во время посадки произошло падение давления в колесе, но судно смогло заехать на место стоянки.

Никаких повреждений выявлено не было, колесо было заменено, отметили в пресс-службе.

До этого ряд СМИ и телеграм-каналов заявляли, что у самолета компании "Аэрофлот" лопнуло колесо при заходе на посадку в столичном аэропорту Шереметьево.

Ранее сообщалось, что самолет авиакомпании Smartvia, летевший из Санкт-Петербурга в Самару, совершил экстренную посадку в аэропорту назначения Курумоч. Посадка была совершена из-за неполадок в авиационном оборудовании, на борту находились 195 человек, среди них 7 членов экипажа.

Пострадавших нет, Куйбышевская транспортная прокуратура инициировала проверку по факту произошедшего.

Комиссия начала выяснять причины поломки самолета в Пхукете

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