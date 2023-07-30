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В Шереметьево ожидается аварийная посадка самолета из Улан-Удэ с отказом шасси. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

"В Шереметьево ожидается посадка пассажирского Boeing с неисправностью шасси. На место направлены дополнительные силы пожарных", – отмечается в сообщении.

По данным экстренных служб, сейчас самолет летит над Московской областью. Борт находится в пути порядка шести часов.

Ранее сообщалось, что у самолета, который выполнял рейс 25 июля из Сочи в Москву, отказал двигатель. Борт успешно приземлился в Шереметьево. В свою очередь, специалисты намерены выяснить, что стало причиной неполадок.

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